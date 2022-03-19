لجنة عسكرية تطلع على جاهزية القوات البحرية والدفاع الساحلي بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قامت اللجنة العسكرية المكلفة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، السبت، بزيارة تفقدية لقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وبحسب وكالة "سبأ"، فإن اللجنة برئاسة نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي التقت بحضور مدير القاعدة الإدارية العميد علي الكود، كل من نائب قائد القوات البحرية لشؤون الإمداد والتسليح العقيد خالد النخعي ورئيس عمليات القوات البحرية العقيد علي حيدرة، وأركان القاعدة البحرية العقيد قاسم القطيش.



واستمعت إلى شرح عن الأوضاع الفنية واللوجستية لقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي وما حققته من انجاز عقب تحرير عدن وكذا التحديات التي أفرزتها الحرب منذ العام 2015م ، وما تتطلبه من معالجات لإعادة جاهزية القوات البحرية بمختلف المجالات الفنية.



وأوضح اللواء الفضلي أن الزيارة تأتي في إطار المهام التقييمي للمستوى الإداري واللوجستي لمختلف الوحدات العسكرية ومنها قيادة القوات البحرية التي تمثل واحدة من الوحدات العسكرية التي تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية.



كما طالب برفع تقرير مفصل حول الاحتياجات من أجل رفعها ومعالجتها مع القيادة العليا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.



من جانبهم أكدة قيادة البحرية أن القوات البحرية بعدن تعرضت لحالة من التهميش الممنهج خلال الفترات الماضية وما تلاها من حرب تدميرية في العام 2015م ، الأمر الذي يتطلب من القيادة السياسية إعادة النظر في إعادة البناء الفني واللوجستي.

