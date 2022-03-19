الجيش اليمني يعلن دحر مليشيات الحوثي من عدة مواقع جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، دحر مليشيات الحوثي الإيرانية من عدة مواقع عسكرية جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن أبطال الجيش والمقاومة خاضوا صباح اليوم السبت معارك شرسة ضد المليشيا الحوثية الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمأرب، تمكنوا خلالها من دحر المليشيا من عديد مواقع.



ونقل عن قيادي ميداني قوله، إن المعارك التي اندلعت اليوم في عدد من جبهات مأرب الجنوبية، حقق فيها الجيش انتصارا على المليشيا وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة وضربات طيران التحالف.



وأضاف أن الجيش دمر آليات قتالية للمليشيا الإيرانية في المعركة، منهم أطقم وعربات، مؤكداً أن ضربا الأبطال كشفت هشاشة المليشيا التي باتت في رمقها الأخير حد وصفه.



وقال المصدر، إن قوات الجيش استعادت معدات وأطقم وعربات قتالية أخرى تابعة للمليشيا الإيرانية، بعد فرارها من ميدان المعركة.



وأشاد بالضربات الجوية التي استهدفت آليات وتعزيزات وتجمعات المليشيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.

