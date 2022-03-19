الصحة اليمنية تدشن الجولة الثانية للتحصين ضد شلل الأطفال في 12 محافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، السبت، بعدن، الجولة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال.



وتستهدف الحملة التي تستمر ستة أيام في 120 مديرية بـ 12 محافظة يمنية ، تحصين 2 مليون و357 الف طفل مادون العاشرة من العمر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتنفذ الحملة عبر كادر صحي يصل قوامه نحو 12 ألف و519 كادرا منخرطين في إطار 6682 فرقة مابين ثابتة ومتحركة، وستعمل على زيارة مليون و121 الف و4 الآلاف مدرسة وروضة أطفال.



وأكد دحان على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة للوصول إلى الرقم المستهدف من الأطفال، وإنجاح الحملة التي تهدف إلى تحصين أطفالنا من مخاطر الإصابة بشلل الأطفال.



كما دشن اليوم في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب الجولة الثانية من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل.



وأكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، على أهمية الحملة لحماية الأطفال من مرض شلل الأطفال، داعيا الآباء والأمهات إلى سرعة تحصين أطفالهم خلال أيام الحملة، حاثا الجميع إلى التفاعل مع الحملة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.



من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة في مأرب عبدالعزيز الشدادي، أن الحملة ستستهدف على مدى 6 أيام 175 ألفا و 942 طفلا وطفلة دون سن العاشرة، وينفذها 1127 عاملا وعاملة صحية ومشرف فريق ضمن 500 فريق طبي ثابتا ومتحركا.



كما دشنت بمحافظة شبوة اليوم الجولة الثانية من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف تحصين 217 ألفا و 858 طفلا دون العاشرة في 17 مديرية.



ونوه الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي، بأهمية حملة التحصين في تعزيز المناعة الذاتية للأطفال، وحمايتهم من الإصابة بفيروس الشلل القاتل.

ووجه قيادات السلطة المحلية بضرورة التعاون مع فرق التحصين ومساعدتهم في الوصول إلى الأطفال المستهدفين، منوها بالإعداد الجيد لتنفيذ الحملة.



من جهته أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور علي الذيب، جاهزية 1840 كادرا صحيا لتنفيذ الحملة في عموم مديريات محافظة شبوة.

