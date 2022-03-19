بن مبارك يرأس وفد اليمن في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في جيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له، اليوم الى جيبوتي في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد بلادنا، في اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة التي تنعقد يوم غدا الاحد.

وسيسلم يوم غدا رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وسيتم خلال الاجتماع الوزاري التوقيع على عدد من البروتوكولات والبرامج التنفيذية، بالإضافة الى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين .