المجلس الانتقالي الجنوبي يناقش دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس عيدروس قاسم الزُّبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم السبت، اجتماعاً استثنائياً، لهيئة الرئاسة عبر الاتصال المرئي، لمناقشة دعوة مجلس التعاون الخليجي بشأن المشاورات المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض خلال فترة ما بين 29 مارس والسابع من أبريل 2022م.



وخلال الاجتماع نوّهت هيئة الرئاسة، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل مشروعاً وطنياً، منفتح على مشاورات شاملة تضمن حضور جميع الأطراف المعنية، لمعالجة القضايا المحورية وفي طليعتها قضية شعب الجنوب دون أي شروط مسبقة، من خلال تصميم إطار يهيئ لعملية تفاوضية تضمن سلام شامل ومستدام.

وانطلاقًا من تمسك قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمبادئ الوطنية المتمثلة في استعادة وبناء دولة جنوبية حديثة، وامتدادًا للشراكة الموقع عليها بين طرفي اتفاق الرياض، وتأكيدًا على شراكتنا الإستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات سياسية في الرياض، مثمنًا جهود ومساعي مجلس التعاون الخليجي، تجاه دعم السلم وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن.

وفي ذات السياق، شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على ضرورة إصلاح منظومة قيادة الدولة، وأهمية تكاتف الجهود وإيجاد حلول جذرية عاجلة لمعالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، مجددة تمسكها باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.