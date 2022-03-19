بدء دورة تدريبية للمراقبين الجويين بمطاري سيئون والريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بمطار سيئون الدولي اليوم دورة تدريبية في مجال "البرج والاقتراب" تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.



وتهدف الدورة الى تطوير قدرات 18 مراقبا جويا من مطاري الريان وسيئون الدوليين على مدى ثمانية أيام.

في افتتاح الدورة أشار مدير عام مطار سيئون علي باكثير إلى أهمية الدورة لمواكبة التطورات في مجال المراقبة الجوية.. منوها بجهود قيادة الهيئة العامة للطيران المدني للاهتمام بتطوير قدرات الكوادر والعاملين في جميع التخصصات.