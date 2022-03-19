وزارة الصحة تدشن الجولة الثانية للتحصين ضد شلل الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان اليوم بعدن، الجولة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال.



وتستهدف الحملة التي تستمر ستة أيام في 120 مديرية بـ 12 محافظة يمنية ، تحصين 2 مليون و357 الف طفل مادون العاشرة من العمر، عبر كادر صحي يصل قوامه نحو 12 الف و519 كادرا منخرطين في إطار 6682 فرقة مابين ثابتة ومتحركة، و ستعمل على زيارة مليون و121 الف و4 الالاف مدرسة وروضة اطفال.

وفي التدشين أكد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة للوصول إلى الرقم المستهدف من الأطفال، وإنجاح الحملة التي تهدف إلى تحصين أطفالنا من مخاطر الإصابة بشلل الأطفال.