باعبود: باخرة نفط خام تصل الى مصافي عدن لتشغيل محطة رئيس الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود "ان باخرة محملة بكميات من النفط الخام مخصصة لتشغيل محطة الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، ستصل، مساء اليوم، الى مصافي عدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".



واضاف وزير النفط والمعادن في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان هذه الشحنة تأتي بهدف التشغيل بشكل دائم للمحطة التي اشرفت على تنفيذها و تقوم بتشغيلها شركة بترومسيلة الوطنية بعد استكمال المراحل التجريبية ".

واشار باعبود، الى حرص ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية على تشغيل محطة عدن الجديدة (264) ميجا وات قبل حلول شهر رمضان المبارك والاسهام في تخفيف معاناة المواطنين خصوصاً مع دخول فصل الصيف.

ولفت الى ان وزارة النفط والمعادن بذلت جهوداً كبيرة خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة من خلال توفير اكثر من 80 الف برميل من النفط الخام للأغراض التجريبية..مشيداً بجهود فريق العمل من وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها.