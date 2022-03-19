الارياني يدشن فعاليات الأيام الثقافية اليمنية-السعودية ويشيد بالجهة المنظمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومعه سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني، فعاليات الأيام الثقافية اليمنية-السعودية والتي أقيمت في مقر الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بمدينة الرياض.



وفي حفل التدشين، افتتح الوزير الارياني معرض الفنون التشكيلية بمشاركة ثلاثين فنان تشكيلي من اليمن والسعودية.

وطاف الوزير، في ارجاء المعرض..مستمعاً من الفنانين لشرح حول ما قدموه من لوحات فنية تجسد الانتماء الوطني والترابط الثقافي والحضاري بين البلدين الشقيقين..مشيداً بالاعمال الفنية الفريدة التي قدمها الفنانون والتي سلطت الضوء على عمق العلاقات والترابط والتناغم والانسجام الثقافي بين المجتمعين اليمني والسعودي.

وأكد الوزير الارياني، على اهمية مثل هذه الفعاليات في تكوين فضاء ثقافي واسع بين الفنانين التشكيليين اليمنيين والسعوديين كونها تمثل القيم الجمالية للموروث الثقافي للمجتمعين اليمني والسعودي اللذين تربطهما روابط تاريخية وعادات وتقاليد ثقافية وحضارية متناغمة ومنسجمة..معبراً عن بالغ شكره للجمعية السعودية للفنون التشكيلية التي نظمت الفعالية المتميزة والتي عكست عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وجسدت توجيهات واهتمام القيادة في المملكة العربية السعودية بأشقائهم في اليمن ودعمهم لهم في كافة المجالات.

وكرم الوزير الارياني، المنظمين للفعالية والمشاركين في المعرض التشكيلي بالشهادات والدروع على الدور المتميز والابداعي الذي قدموه.

وانطلقت فعالية الايام الثقافية اليمنية - السعودية، الخميس، وتستمر حتى يوم اليوم السبت 19 مارس ويتخللها عدد من الندوات الثقافية واللقاءات الادبية.

من جانبه عبر سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية، عن شكره وتقديره للجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) التي نظمت الفعالية..مثمناً الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به الجمعية.

حضر الفعالية وزير التعليم العالي السابق الدكتور حسين باسلامة، ومدير المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون اسكندر الاصبحي، والامين العام لمجلس الشورى عبده مغلس.