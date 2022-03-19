شكرا لبحثكم عن خبر عدن: قوات الطوارئ والدعم الأمني تداهم معمل لصناعة الخمور(سامجون) بمنطقة اللحوم بمديرية دارسعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/خاص نفذت قوات الطوارئ والدعم الأمني -امن عدن بقيادة العميد محمد حسين الخيلي وبإشراف مباشر من اللواء مطهر على ناجي الشعيبي مدير امن عدن عملية مداهمه لموقع يستخدم كمعمل لصناعه الخمور فجر هذا اليوم في أحدى الشقق الواقعة بحي اللحوم بالقرب من محطة السلام بمديريه دار سعد . حيث تمت العملية وفقا لمعلومات استخباراتية تلقتها قوات الطوارئ والدعم الأمني وبعد التأكد من المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة الموقع وتم ع العثور على معمل متكامل ثلاثة براميل من الخمور سعة 120 لتر وعدد من ضغاطات واسطوانات غاز وتم ضبط مالك المعمل المدعو( أ.ح.أ) الذي اعترف خلال التحقيق بانه يقوم بتصنيع الخمور والاتجار بها . ووفقا للاعترافات والمضبوطات من الوثائق وأجهزة الحاسوب بانه مدرس ومعيد في احدى الجامعات حيث اعترف اثناء التحقيق انه يقوم بعمل خمور تسمى سامجون ويستخرج نوع يسمى كحول الايثانون وفاهم لكونة يدرس فيزياء وكمياء ورياضيات وحاسوب ويعلم كيف يستخرج السموم منه . من جانبه العميد محمد حسين الخيلي قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني- امن عدن مواصلة الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار المجرمين والمفسدين لحماية المواطنين والحفاظ على أمن الوطن واستقرار.

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