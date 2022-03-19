شكرا لبحثكم عن خبر المدير العام لمديرية يبعث يزور مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا | إعلام المؤسسة

زار المدير العام لمديرية يبعث الأستاذ صلاح حسين باحكم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بالمكلا، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عوض بلفقيه والمدير المالي الأستاذ علاء الباص.

وأشاد المدير العام للمديرية، بالجهود التي تبذلها المؤسسة، في خدمة طلاب العلم، مؤكدًا أن مديرية يبعث تضم الكثير من أبناءها المتفوقين الذي يحتاجون جل الرعاية والاهتمام، من خلال توسيع أنشطة المؤسسة لتشمل مديرية يبعث.

وتهدف الزيارة التي قام بها مدير عام المديرية، إلى التباحث حول التدخلات التعليمية التي تقوم بها المؤسسة في خدمة شريحة كبيرة من الطلاب، وآلية تنفيذ برامج تعليمية في مديرية يبعث.

ويذكر أن وفد المؤسسة قد نفذ، الأسبوع الماضي، زيارة ميدانية إلى مديرية يبعث مع كل من مؤسسة صلة للتنمية وعمادة معهد العلوم الصحية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك مع الجهات ذات الإختصاص، لتنفيذ برامجها التعليمية.