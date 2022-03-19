عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئاسة اليمنية ترحب بدعوة التعاون الخليجي لعقد مشاورات إنهاء الحرب

السبت 19 مارس 2022

الخليج 365

رحبت الرئاسة اليمنية، الجمعة، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية -يمنية في الرياض.



وأصدرت الرئاسة اليمنية بيان جاء فيه، " ترحب رئاسة الجمهورية، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية -يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022".

وأشادت الرئاسة اليمنية بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي والتحالف العربي بقيادة السعودية.

كما أكدت دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي مثلت خارطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل الانقلاب المشؤوم لمليشيات الحوثي، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

ودعا البيان كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله.

والخميس، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نائف الحجرف عن مشاورات يمنية-يمنية بين كل الأطراف دون استثناء بمن فيهم الحوثيون على أن تناقش 6 محاور، على رأسها المحاور الرئيسية العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.

وتستهدف المشاورت وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.