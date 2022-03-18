بمناسبة "اليوم العالمي للشعر".. الثقافة بتعز ينظم مهرجان "تعز قصيدة السلام في زمن الحرب"

المنامة - ياسر ابراهيم - يقيم مكتب الثقافة بتعز، ابتداء من الأحد (20 مارس/ أذار)، مهرجانا ثقافيا بمناسبة اليوم العالمي لـ "الشعر"، الذي يوافق الـ 21 من مارس/ آذار.



وأوضح المكتب، في الإعلان الصادر عنه بهذا الخصوص؛ أن المهرجان، الذي يقام تحت رعاية محافظ المحافظة نبيل شمسان ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، سيتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "تعز قصيدة السلام في زمن الحرب".



وأشار مكتب الثقافة بتعز إلى أنه سيحتفي بهذه المناسبة بالشاعرين اليمنيين الدكتور/ عبد الغني المقرمي، والدكتور/ عبد الحكيم الفقيه، اللذين سيتم تكريمهما بشكل خاص.



وسيشارك في المهرجان كوكبة من شعراء وشواعر "ديوان عطش الغيوم"، بمصاحبة نجوم الغناء والموسيقى.



يقام المهرجان في قاعة منتزة التعاون بتعز؛ من الفترة 20 وحتى 22 مارس/ أذار 2022، الساعة الـ 3:30 عصرا.

