باعبود: باخرة نفط خام تصل إلى مصافي عدن لتشغيل محطة كهرباء الرئيس

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، إن باخرة محملة بكميات من النفط الخام مخصصة لتشغيل محطة الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، ستصل، مساء اليوم الجمعة، إلى مصافي عدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وأضاف أن "هذه الشحنة تأتي بهدف التشغيل بشكل دائم للمحطة التي اشرفت على تنفيذها و تقوم بتشغيلها شركة بترومسيلة الوطنية بعد استكمال المراحل التجريبية".



واشار باعبود، إلى حرص ومتابعة رئيس الجمهورية على تشغيل محطة عدن الجديدة (264) ميجا وات قبل حلول شهر رمضان المبارك والإسهام في تخفيف معاناة المواطنين خصوصاً مع دخول فصل الصيف.



ولفت إلى أن وزارة النفط والمعادن بذلت جهوداً كبيرة خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة من خلال توفير أكثر من 80 الف برميل من النفط الخام للأغراض التجريبية، مشيداً بجهود فريق العمل من وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها.

المصدر: وكالة سبأ