شكرا لبحثكم عن خبر ماذا تعرف عن الفنان المصري الشهير الذي ضربه الناس في صنعاء بسبب الامام ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

مرت يوم أمس الخميس، الذكرى الـ 99 على ميلاد عمدة السينما المصرية الفنان الكبير صلاح منصور أحد عمالقة الفن الكبار في مصر، والذي تقمص شخصية الإمام أحمد في أحد أعماله الرائدة.

ونشرت صحيفة اليوم السابع، تقريرًا عن الفنان صلاح منصور، الذى ولد في 17 مارس من عام 1923 ليكون أحد مبدعى الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الخالدة التى ستبقى فى اذهان الملايين إلى الأبد.

وقالت الصحيفة المصرية، إن الفنان الكبير تكبد العديد من الصعاب والمشاق فى سبيل فنه وبلده، ففى أثناء تصوير فيلم «ثورة اليمن» الذى قام فيه الفنان صلاح منصور بدور الإمام أحمد الذى كان يحكم اليمن تعرض فريق العمل للضرب من الشعب اليمنى.

وأضافت الصحيفة أن سبب ضربه من قبل المواطنين، نظرا للتشابه بين صلاح منصور والإمام أحمد وظنوا أن الحاكم عاد من جديد .. مشيرة إلى أنه لم ينقذ فريق العمل سوى تدخل الشرطة اليمنية.

ووتوفي الفنان صلاح منصور، فى 19 يناير عام 1979 بعد رحلة من العطاء الفنى والإنساني تاركاً وراءه تراثًا فنيًا خلد اسمه فى سجلات المبدعين.