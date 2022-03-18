صحيفة: دعوة أبو ظبي للمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الحوثيين تؤكد حرصها على تحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن دعوة أبو ظبي للمجتمع الدولي كي يمارس الضغوط على جماعة الحوثي للدخول في التسوية السياسية، تأتي تأكيداً على حرص الدولة على تحقيق سلام مستدام في هذا البلد العربي.



وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "من يُجهض سلام اليمن؟"، أن هذه الدعوة تشكل امتداداً لسياسة الإمارات بشأن هذه القضية، ومفادها أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام، ووضع حد للحرب المدمرة، التي فرضتها الميليشيا على اليمنيين، وتسببت بالتداعيات الكارثية، التي يعانون منها على جميع الأصعدة.

وأوضحت أن الإمارات التي تكرر في كل مناسبة حرصها على السلام في اليمن، لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، حيث قدمت لليمن، منذ العام 2015، مساعدات بقيمة تجاوزت 6.3 مليارات دولار، من خلال توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة كالتعليم والكهرباء، مع الاهتمام بشكل خاص بوصول هذا الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وهشاشة، وتحديداً النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن هذا الموقف السياسي والإنساني للإمارات كان دائماً على توازٍ مع مواقف مجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن هذا الأسبوع عن استضافة مفاوضات يمنية - يمنية هذا الشهر، على اعتبار أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة، إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين، وأن جميع أطراف الصراع اليمني بلا استثناء مدعوون للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.