أكثر من 7 ملايين يمني يستفيدون من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

يستفيد 7 ملايين و35 ألف شخص من برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية في ست محافظات يمنية، تشمل: شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وعدن وجزيرة سوقطرة؛ حيث يستفيد 6 ملايين و870 ألفاً من المير الرمضاني وإفطار الصائم، فيما يستفيد من كسوة العيد 165 ألف شخص.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي توجيهات القيادة الإماراتية ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتحسين الحياة في اليمن، ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية، كما تأتي لتلبية احتياجات الأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة في اليمن.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: إن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسّد الأهمية التي تحظى بها الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومكانتها في سلم أولويات قيادة دولة الإمارات، التي اختطت نهجا متفردا في البذل والعطاء تجاه اليمن، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء هناك.