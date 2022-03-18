شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو .. مسن يمني يبهر الحاضرين بصوته الشجي وعزفه البديع! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مسن يمني يفاجئ الحاضرين في احد الاعراس بالسماح له بالغناء والعزف وسمحوا له مكرهين الان انه ادهشهم بصوته الجميل وعزفه الرائع شاهد الفيديو ..

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