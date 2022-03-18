شكرا لبحثكم عن خبر القدس العربي تكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات اليمنية المرتقبة في #السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت صحيفة عربية، تفاصيل التجهيزات للمفاوضات اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ممثلين عن مليشيا الحوثي، وفق ما أعلنت رويترز نقلًا عن مسؤولين خليجيين.

ونقلت صحيفة ”القدس العربي” عن مصدر دبلوماسي خليجي، قوله: إن “جهودا مكثّفة تجرى في العاصمة السعودية الرياض لعقد مؤتمر شامل للحوار في اليمن، يدعى إليه نحو 400 شخصية من كبار الساسة والفاعلين والوجهاء ومشائخ القبائل من جميع الأحزاب والمكونات السياسية والأطراف المتحاربة، بما في ذلك جماعة الحوثي”.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخوّل للحديث للإعلام، بحسب الصحيفة، أنه من المقرر انعقاد هذا المؤتمر الذي سيطلق عليه (مؤتمر الرياض 2) نهاية آذار/مارس الجاري، والذي سيستمر لمدة أسبوع، وسيناقش أبرز القضايا المتعلقة بالشأن اليمني، وفي مقدمة ذلك الوضع الإنساني والاقتصادي والعسكري والأمني والسياسي، من أجل الخروج برؤية يمنية شاملة برعاية مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة الراهنة في اليمن.

وأشار إلى أنه “من المقرر دعوة جماعة الحوثي لحضور هذا المؤتمر، ونأمل استجابتهم لهذه الدعوة التي تحرص على جمع شتات اليمنيين في طاولة واحدة، لمناقشة قضاياهم بعيدا عن فوهات المدافع، بعد أن بلغ الاقتتال الداخلي حدا خلق أزمة إنسانية تعد الأكبر في العالم وفقا للأمم المتحدة”.

وأضاف المصدر، أن الحكومة اليمنية الشرعية رحبت بانعقاد هذا المؤتمر، وأن مساعي حثيثة تبذل لإقناع جماعة الحوثي بحضور هذا المؤتمر، رغم الاحتمالات الضعيفة في موافقتهم.

وقال أن الاستعدادات لهذا المؤتمر تجرى منذ عدة شهور، بالتنسيق والتشاور مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وكذا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، حيث يجري التوافق على أن ينعقد هذا المؤتمر تحت مظلة دولية ومباركة المجتمع الدولي للخروج برؤية شاملة للحل في اليمن.

وكانت رويترز، نقلت الثلاثاء، عن مسؤولين خليجيين قولهم إن الرياض تستعد لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية، بما في ذلك مليشيا الحوثي.