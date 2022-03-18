شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. زوجة محافظ حضرموت تنشر صورتها مع (كلب) وتعلق انا مبسوطة وكلبي كمان !!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت زوجة محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني صورتها وبجانبها كلب قالت انها تقوم بتربيته في منزلها. وقالت زوجة البحسني الثانية وهي ممثلة وفنانة معروفة انها مبسوطة جدا لانها سببت لمن وصفتهم ببعض النكران حالة نفسية واضافت حتى كمان كلبي مبسوط. واثارت الصورة ردود افعال واسعة في اوساط المتابعين والناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الكثير منهم اعتبر ان ما قامت به زوجة البحسني يخالف الاعراف والعادات والتقاليد واستفزاز واضح للشعب اليمني الذي يتجرع المعاناة في ظل الظروف المعيشية الصعبة كما انها اظهرت حجم الفساد الكبير الذي يمارسه البحسني حسب قولهم وغيره القيادات والمسؤولين بالحكومة

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