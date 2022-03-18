شاب يداعب مؤخرة رهف القنون في بث مباشر .. فيديو اشعل غضب الشعب السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يداعب مؤخرة رهف القنون بحفلة خاصة .. شاهد ماذا فعلت! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت السعودية ​رهف القنون​ فيديو في صفحنها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، وصفه المتابعون بـ"الفاضح".

وظهرت رهف بالفيديو ترقص وتستعرض مؤخرتها خلال حفلة الهالوين، كما داعب شخص مجهول مؤخرتها، لكن ما إستقز المتابعين وأثار الجدل بينهم هو ردة فعلها، فهي بدت سعيدة بما يحصل.

و إحتفلت رهف بمناسبة عيد الهالوين، مع مجموعة من صديقاتها اللواتي كانوا شبه عارايات أيضاً، وارتدت ملابس داخلية باللون الأسود، شفافة عند منطقة البطن وفقط تغطي الصدر، ما جعلها تبدو وكأنها شبه عارية، كما وضع قرون إسطناعية على رأسها، لتبدو وكأنها شخصية خيالية، ولم تكتفي بالملابس فقط، بل ظهرت وهي تقوم بحركات إيحائية أثارت إشمئزاز الجمهور.