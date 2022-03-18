شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات بصرف 5 آلاف ر.س اكرامية لألوية العمالقة المشاركة في تحرير بيحان شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت قيادة ألوية العمالقة الجنوبية أركان القوة البشرية بحصر القوات التي شاركت في عملية إعصار الجنوب التي كان لها الفضل في تحرير مديريات بيحان محافظة شبوة، من أجل صرف إكرامية تقديراً للانتصارات التي حققوها خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن دائرة القوى البشرية لألوية العمالقة وإليكم نص التعميم:

الأخوة أركان القوة البشرية

ان شاء الله سوف تصرف مكرمة المشاركين في معركة اعصار الجنوب لتحرير محافظة شبوه ، وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء 16 مارس 2022 وعليكم ابلاغ الأفراد المشاركين فقط لاستلام المبالغ عبر شركة القطيبي للصرافة بواقع 5 ألف ر.س للفرد والألوية هي:

اللواء 1 عمالقة

اللواء 2 عمالقة

اللواء 3 عمالقة

اللواء 4 عمالقة

اللواء 5 عمالقة

اللواء 11 عمالقة

اللواء 12 عمالقة

لواء العمالقة للمهام

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وجزاكم الله خير.

صادر من دائرة القوى البشرية