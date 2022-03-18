شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. كان يتجسس من نافذة المنزل ... فتاة بمحافظة إب تقتل شاب(صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية لموقع كريتر سكاي عن مقتل شاب بمحافظة إب على يد فتاه

وأكدت المصادر ان المدعو رشيد الوجره من أبناء محافظة إب المقابن حدود السده قتل على يد فتاه أثناء تعلقه على أحد نوافذ البيوت والتطلع على عورات الناس.

و أوضحت المصادر ان المدعو الوجره قام بالتسلق على احد المنازل بمحافظة إب فشاهدته فتاه فقامت بأخذ سلاح والدها واطلقت عليه عدة طلقات فاردته قتيلاً .