عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 4 عناصر إرهابية حوثية في معارك بيافع جنوب اليمن

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت القوات الجنوبية باليمن، فجر الجمعة، مقتل وإصابة 10 عناصر إرهابية حوثية في معارك في جبهة يافع الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء.



ووجهت القوات الجنوبية ضربات مدفعية دقيقة على تجمعات مليشيات الحوثي التي ينخرط بصفوفها عناصر متطرفة من القاعدة لدى محاولتها تنفيذ هجوم بري ما أسفر عن تكبد الانقلابيين خسائر فادحة.

وقالت القوات الجنوبية في بيان إن 4 عناصر إرهابية من مليشيات الحوثي على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرون، كما تم تفجير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات على مواقع القوات الجنوبية في يافع على حدود مديرية الزاهر.

واستهدفت القوات الجنوبية تجمعات لمليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محور "ريشان"، بينما ما كانت المليشيات تحضر لتسلل باتجاه مواقع القوات الجنوبية على خط التماس.

ووفقا للبيان فإن جنديا في القوات الحنوبية أصيب أثناء محاولته إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة، قبل أن تفجيرها.

وتشهد جبهة يافع مواجهات مستمرة بين وحدات القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي من اتجاه البيضاء، في محاولة للتقدم، ولكن كل محاولات المليشيات تبوء بالفشل حسب بيان القوات الجنوبية .

وقبل أيام، قال مصدر عسكري، إن مجاميع من مليشيات الحوثي ينخرط فيها عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي هاجمت مواقع القوات الجنوبية في الحد يافع انطلاقا من مواقع تمركزها في بلدة "آل حميقان" في مديرية الزاهر في البيضاء المجاورة.

وكسرت القوات الجنوبية الهجوم الحوثي ونفذت هجوما مضادا على مواقع الانقلابيين وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يتخذ من البيضاء معقلا لإدارة أنشطته وتشارك عناصره وقياداته في القتال بجانب الحوثيين ضمن تحالف غير معلن للتنظيمات الإرهابية، طبقا للمصدر.