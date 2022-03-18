مجهولون يُحطّمون النصب التذكاري للإحتلال البريطاني في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مجهولون في العاصمة المؤقتة (عدن) على تحطيم نُصُب تذكاري للقتلى البريطانيين في اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين حطّموا النُصُب التاريخي الخاص بذكرى المقاتلين البريطانيين، الذين سقطوا أثناء احتلالهم عدن في القرن التاسع عشر.



ويقع النُصُب التذكاري الذي يزيد عمره أكثر من 100 عام في مديرية صيرة وسط مدينة عدن.



ولم يصدر أي موقف رسمي بريطاني عن الحادثة حتى اللحظة.

من جانبها أدانت مبادرة هويتي لحماية التراث؛ الاعتداء وقالت في بيان لها، إن النصب الذي تعرض للهدم، يحمل نقش كتب باللغة الإنجليزية؛ تخليدًا لجنود البحرية الذين قتلوا أثناء الغزو البريطاني لعدن عام 1839م.



وذكرت أن الاعتداء تسبب بهدم قاعدة النصب مما أدى إلى تكسيره وتناثر محتوياته على الأرض.



واتهمت المبادرة من سمتهم بـ "البلاطجة" بالوقوف وراء الحادثة.



وتسيطر مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً عملياً على المدينة التي تشهد أعمال فوضى وتدمير ممنهج للموروث التاريخي والحضاري.



والسبت الماضي، أقدمت مليشيا الحوثي على هدم النصب التذكاري التركي في العاصمة صنعاء، في حادثة لاقت احتجاج تركي رسمي.

