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قرار حكومي بمنع تصدير الخضروات والفاكهة واللحوم خلال شهر رمضان

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، منع تصدير الخضروات والفاكهة واللحوم خلال شهر رمضان إلى الخارج، في مسعى منها لوقف ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
 
جاء ذلك في قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، يقضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية خلال شهر رمضان.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار مع قلة المعروض من المنتجات التي شملها القرار نتيجة لجوء المزارعين للتصدير إلى لسعودية لبيعها بأسعار تتناسب وخسائرهم.
 
وتلقى المنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك الأسماك اليمنية، رواجا في أسواق الخليج وخصوصا في المجاورة.
 
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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