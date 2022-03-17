البيضاء.. مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي بالزاهر

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وأصيب آخر، الخميس، في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "لغما أرضيا من مخلفات ميليشيات الحوثي انفجر، ظهر اليوم، في قرية الصلب آل برمان بمديرية الزاهر".



وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل الطفل حسين محمد حسين الدفعي 16 عاما فيما أصيب الطفل حسين صالح حسين الدفعي 13 عاما".



وأضاف أن الجريح حسين صالح، في حالة خطيرة حيث بترت قدمه نتيجة انفجار اللغم، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة.



ووثق مركز رصد للحقوق والتنمية في تقرير له مقتل (28) مدنيا معظمهم أطفال ونساء نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في البيضاء خلال العام الماضي.

