التعاون الخليجي يعلن استضافة مشاورات يمنية يمنية اعتبارا من 29 مارس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مجلس التعاون الخليجي، مساء الخميس، أنه سيستضيف في العاصمة السعودية الرياض مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس/آذار الجاري، بهدف وقف إطلاق النار في بلادهم.



جاء ذلك على لسان أمين عام التعاون الخليجي نايف الحجرف، في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.



‏‎وقال الحجرف: "سنستضيف مشاورات يمنية- يمنية اعتبارا من 29 مارس الجاري إلى 7 أبريل ‎/نيسان القادم".



وأضاف أن "هذه المشاورات تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن، ‏وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية".



كما ذكر أنها تهدف لوقف تدهور العملة اليمنية ومساعدة الاقتصاد اليمني، لتكون انطلاقة لتشاور مستدام بين الأطراف.



ودعا الأطراف اليمنية، إلى "اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في المشاورات التي ستحتضنها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض ".



وأشار إلى أنه "‏سيتم تبني اتفاقات الأطراف اليمنية ووضع خارطة طريق عبر هذه المشاورات، وستعقد بمن يقبل الدعوة التي ستوجه للأطراف اليمنية كافة".



ولفت الحجرف، إلى أن مجلس التعاون الخليجي "يسعى لإنهاء أزمة اليمن، وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني".



وذكر أن المجلس سيرسل دعوات لـ500 شخص يمني للمشاركة في المشاورات.

