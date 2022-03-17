شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تقف أمام أنشطة قطاعاتها وتعزيز دورها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وناقشت الهيئة، في اجتماعها الترتيبات الخاصة بالتحضير لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ومهام اللجنة التحضيرية وتحديد موعد بدء عملها، مهيبة بالتعامل مع اللجان واللقاءات التشاورية التي سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.

وأكدت الهيئة في اجتماعها أن المؤتمر يستهدف حشد صحفيي وإعلاميي الجنوب للمشاركة في بناء المؤسسات الإعلامية، وإعادة الوهج للصحافة والإعلام الجنوبي والدفاع عن قضايا الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في ظل الفراغ النقابي وعملية التجريف الثقافي التي تراكمت على الجنوب طوال العقود الماضية.

واستعرضت الهيئة أنشطة كل من قطاع الإذاعة والتلفزيون وقطاع الصحافة والإعلام الحديث، ومركز إعلام القوات المسلحة الجنوبية، والدائرة الإعلامية بالأمانة العامة، مشددة على ضرورة تفعيل كافة القطاعات وتعزيز دورها في تبني قضايا شعبنا والتصدي للحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف الجنوب وشعبه وتصفية قضيته.