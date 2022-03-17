محافظ شبوة يفتتح المعرض الرمضاني الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ شبوة عوض العولقي، ومدير عام المؤسسة الإقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، المعرض الرمضاني الأول، المقام في صالة الفقيد عادل الأعسم للألعاب الرياضية بمدينة عتق.



وأشاد المحافظ بجهود القائمين على المعرض الذي يساهم في تخفيف معاناة المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على دعم مختلف الأنشطة التي تخدم المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لمثل هذه المعارض.

ويضم المعرض 48 جناحا تجاريا تتبع عدد من المؤسسات والشركات التجارية، مع تخفيضات تتراوح ما بين 20 - 50 % في أسعار السلع والمواد التي يحتويها المعرض والتي تشتمل على مواد غذائية واستهلاكية وكماليات.