اختتام دورة بناء قدرات السلطات المحلية في مجال الحوكمة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

اختتمت اليوم، بمدينة سيئون، دورة تدريبية لبناء قدرات السلطات المحلية بوادي حضرموت في مجال الحوكمة والمسائلة الاجتماعية، نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا ضمن مشروع بناء قدرات المحليات للاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن بتمويل صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت ادارة البنك الدولي عبر البنك الإسلامي للتنمية.



وتلقى 24 مشاركا من مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بوادي حضرموت والصحراء ومنظمات المجتمع المدني على مدى خمسة أيام معارف ومهارات في مجالات الحكم الرشيد والمساءلة الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي وإنتاج خطة استراتيجية تستوعب أولويات واحتياجات المديريات.

وفي فعالية الاختتام جدد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، شكره وتقدير للصندوق الاجتماعي للتنمية للاهتمام برفع القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر والقيادات الادارية نظرا لأهميتها في تحسين مستوى الأداء ورفع قدرات المنتسبين في المؤسسات .