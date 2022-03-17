إب.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات واسعة وأحد مسؤوليها يُهجّر مواطنًا من منزله

نفذت مليشيا الحوثي الإيرانية حملة اختطافات واسعة بحق السكان في أحياء سكنية في مدينة إب، بعد انتشار كتابات على الجدران تطالب برحيلها.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيا قامت باختطاف عدداً من أبناء حي جرافة وسكان شارع العدين بعد انتشار كتابات على جدران المنطقة مقبرة الغفران وجدران أخرى مناهضة لها.



وأضافت أن المليشيا نفذت مداهمات لعدد من المنازل والمحال في شارع العدين ومنطقة جرافة وشددت من تواجدها الأمني في المنطقة، فيما نشرت مخبرين لها (رجال ونساء) في عدد من الأحياء.



يأتي ذلك بعد ظهور كتابات تحمل شعارات (ارحل ياحوثي) (برع ياحوثي)، على غرار الشعارات التي انتشرت مؤخراً في شوارع صنعاء.



وفي سياق متصل قام قيادي حوثي بتهجير مدرس وأسرته من منزلهم في مديرية حزم العدين غربي محافظة إب.



وقال الأستاذ "رشاد الجعفري"، إن القيادي الحوثي ووكيل محافظة إب جمال الحميري، هجّره وأسرته من منزلهم في قرية "الراحة" عزلة حَلْيَمة بمديرية حزم العدين.



وأشار الجعفري أنه لامبرر لتهجيره من منزله إلاّ لأنه جار القيادي الحوثي الذي سبق وأن قام بمنعه من حفر صرف صحي "بيارة"، كما نهب أراض تابعة له وأسرته بقوة السلاح.



ودعا الجعفري المنظمات الحقوقية للتضامن معه، وإدانة ما وصفه بـ السلوك الارهابي الذي تنتهجه مليشيا الحوثي والمحسوبين عليها، والضغط على الشيخ الحميري لإعادة منزله والسماح له بالعيش مع افراد أسرته في منزلهم.



ونشر "الجعفري" مقاطع مصورة توثق تهجيره، تتضمن مشاهد مؤلمة لمغادرته برفقة النساء والأطفال والمواشي من المنزل والقرية.



