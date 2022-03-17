الارياني: فبركات مليشيا الحوثي محاولة للتشويش على الاجماع الدولي والاقليمي والعربي بتصنيفها "جماعة ارهابية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سخر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من المزاعم التي تروجها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، عن احباط مخطط ارهابي في العاصمة المختطفة صنعاء.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الأكاذيب والفبركات التي تروجها مليشيا الحوثي، محاولات مفضوحة للتشويش على الاجماع الدولي والاقليمي والعربي بتصنيفها "جماعة ارهابية"، والتغطية على ما ترتكبه من فضائع غير مسبوقة بحق المدنيين، وتبرير قمعها الممنهج للاحتجاجات الشعبية المناهضة لها بمناطق سيطرتها‏.

واشار الارياني الى أن الراي العام اليمني والمجتمع الدولي بات يدرك جيداً الاعيب مليشيا الحوثي، وحقيقة تخادمها مع التنظيمات الارهابية "داعش، القاعدة" برعاية ايرانية ضمن مشروعهم المشترك لاستهداف الدولة والجيش والاجهزة الأمنية، ومحاولات تقويض الامن والاستقرار في المناطق المحررة، واستهداف دول الجوار، وتهديد المصالح الدولية‏.

وحذر الارياني من توظيف مليشيا الحوثي الارهابية هذه الأكاذيب والفبركات التي تروجها في سياق موجة تصعيد جديدة لحملات قمع ومصادرة الحقوق والحريات، وتصفية المناهضين لمشروعها الانقلابي من السياسيين والاعلاميين والصحفيين، وجر النساء للمعتقلات الخاصة وممارسة العنف الجسدي والجنسي بحقهن.