الرباش يطلع على استعدادات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، مع رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بمكة المكرمة ماهر جمال، استعدادات موسم حج هذا العام١٤٤٣هـ، والاشتراطات الصحية اللازمة، لضمان موسم حج صحي وآمن.



واستعرض رئيس المؤسسة، الترتيبات الخاصة بالحج..موضحاً بانه تم توفير خدمات إضافية في مخيمات المشاعر المقدسة، شاملة إعاشة الحجاج في المناسك والشعائر.

وثمن الوكيل الرباش، الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى خدمة الحجاج..مؤكداً استعداد الوزارة ومكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة للترتيبات الخاصة بالموسم الحالي.