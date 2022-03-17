شخبوط بن نهيان يؤكد أن فريق الخبراء بالأمم المتحدة وثق انتهاكات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي إن فريق الخبراء في الأمم المتحدة وثق انتهاكات خطيرة لمليشيات الحوثي.



وأكد وزير الدولة الإماراتي على أن "هناك طرفا في الأزمة اليمنية يرفض أن يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة"، لافتا إلى أن "مليشيات الحوثي تجند الأطفال في القتال ويعتدون على الأبرياء في الداخل والخارج".

وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن مليشيات الحوثي أخذت مستقبل اليمن رهينة بين أيديها بسبب تهورها في تجاهل القانون الدولي، وتابع: "من واجبنا ألا نسمح بأن يبقى الشعب اليمني في هذه الحالة ولا يمكن أن تبقى حياتهم بلا فرص وبلا أمل".

وشدد وزير الدولة الإماراتي على أنه "لا بد من مساءلة الحوثيين وآن الأوان ليتخذ المجتمع الدولي خطوات جدية للضغط عليهم ومن يدعمهم".

وأضاف أن هدف دولة الإمارات هو "دعم الشعب اليمني وسنكون أول الداعمين وطالما استمر الوضع الراهن سنرى مزيدًا من المعاناة".