شكرا لبحثكم عن خبر عاجل..خبير فلكي الجوبي يكشف عن توقعات مرعبة ومفاجئة ويحذر مما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، الأربعاء 16 مارس/آذار 2022، عن توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الجوبي في بلاغ صحفي وصل “الميدان اليمني” نسخه منه، أن يوم غدا الخميس سيشهد أجواء غائمة مصحوبة باحتمالية هطول أمطار غزيرة.

وأضاف أن الليلة هي أولى ليالي السوابع والتي تتميز بالرياح الجافة.

وأشار إلى أن الأجواء ليوم غدا الخميس أجواء غائمة جزئيا مصحوبة مع احتمالية هطول أمطار والرطوبة مرتفعة 90% والغبار 70% وسرعة الرياح 12 كم في الساعة.

الجدير ذكره بأن ليلة النصف من شعبان هيل ليلة الجمعة.

وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، رافقها صوت صافرات الانذار التي دوت في سائلة صنعاء، محذرة من سيول جارفة.

وأفاد مراسل “الميدان اليمني” بصنعاء بأنه سكان أمانة العاصمة سمعوا دوي صفارات الإنذار التحذيرية بعد أن امتلأت سائلة صنعاء القديمة بمياه الأمطار الغزيرة التي امتن الله بها على بلادنا مساء اليوم.

هذا وكانت مصلحة الدفاع المدني أطلقت صافرات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة، بعد هطول أمطار غزيرة، مع تساقط البرد الكثيف على عدة مناطق في العاصمة صنعاء.

وحذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان حصل “الميدان اليمني” نسخة منه، من دخول المركبات للسائلة نتيجة السيول القادمة من السلاسل الجبلية المحيطة بالعاصمة صنعاء.

وغمرت الأمطار التي هطلت على العاصمة صنعاء شوارعها بكميات كبيرة من سيول الأمطار مع “البرد”.