شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يقرر صرف مرتب شهر للجيش الحكومي في المنطقة الرابعة " عدن" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني عن توقيع صرف مرتب شهر للمنطقة العسكرية الرابعة. وقالت المصادر ان عملية صرف مرتب شهر لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة ستبدأ يوم غدا الخميس . وطالب عسكريون بصرف مرتب شهرين في ظل قدوم شهر رمضان المبارك والارتفاع الكبير التي تشهده المواد الغذائية.

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