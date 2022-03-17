شكرا لبحثكم عن خبر وفاة رئيس نادي الملاح في مجلس عزاء والدة محافظ لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج _ علي مقراط :

توفي أحد الشخصيات البارزة في محافظة لحج بعد إصابته بذبحة، خلال تواجده في مجلس عزاء والدة محافظ لحج احمد التركي في الحوطة .

وخيم الحزن على جموع المعزين في مجلس عزاء محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بوفاة والدته، بعد سقوط الشخصية الاجتماعية والرياضية زين سعيد علي الحوشبي رئيس نادي الراحة الرياضي ومدير الرقابة الصحية بمديريات ردفان على الأرض وهو جالس بين المعزين وسارع أولاد المحافظ ومرافقيه إلى اسعافه للمستشفى الالماني لكنه توفى وسلم روحه إلى بارئها ، بعد إصابته بذبحة قلبية مفاجئة لم تمهل الساعين لإنقاذ حياته.

والفقيد من أبرز الشخصيات والواجهات الاجتماعية بمنطقة الراحة إحدى بلدات سلطنة الحواشب .وكان أمس عقد اجتماع لقيادة نادي الراحة الرياضي قبل أن يغادر المنطقة إلى لحج لتقديم واجب العزاء لمحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بوفاة والدته..لكنه غادرنا في لحظة مؤلمة احزن رحيله الجميع.

وكلف المحافظ التركي مندوبين عنه لنقل جثمان الفقيد من المستشفى بسيارة إسعاف إلى مسقط رأسه .

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