تحقيق دولي يكشف ثلاثة أدلة على أن الأسلحة التي تم اعتراضها وهي في طريقها إلى اليمن تأتي من إيران

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تحقيق دولي، أن مصادرة أكثر من 1000 بندقية هجومية كانت في طريقها إلى اليمن لها علاقة مباشرة في عمليات تهريب أسلحة ترعاها إيران، وفق تحقيق نفذته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة «East and Southern Africa Risk Bulletin» وترجمة "يمن شباب نت".



في ديسمبر 2021، اعترضت القوات البحرية الأمريكية مركبا شراعيا كان يعبر شمال بحر العرب، كان يحمل 1400 بندقية هجومية وأكثر من 200 ألف طلقة ذخيرة، تشير التحليلات إلى أنها على الأرجح إمدادات حكومية إيرانية لحلفائها الحوثيين في اليمن.



وافادت البحرية الأمريكية أنه من المحتمل أن يكون مصدر الأسلحة هو إيران، حيث تم استخدام هذا الطريق البحري تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية.

هذا هو الاعتراض الثالث عشر من نوعه من قبل القوات البحرية الدولية منذ سبتمبر 2015 لشحنات الأسلحة التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، في حادثين سابقين تم تنفيذ اعتراضات بحرية لمراكب شراعية صغيرة لتهريب الأسلحة من قبل 'يو إس إس ونستون تشرشل' (11-12 فبراير 2021) ويو إس إس مونتيري (6-7 مايو 2021)، قبالة سواحل الصومال وفي بحر العرب على التوالي.



ووفقا للتحقيق، فإن الصور الأولية للبحرية الامريكية، لعملية المصادرة التي تعود لديسمبر 2021، تتطابق مع نمط عمليات الاعتراض البحري السابقة، على وجه الخصوص، يبدو أن البنادق الموجودة على متن الطائرة هي بنادق هجومية من النوع 56-1 - بنادق من نوع AK صينية الصنع تتميز بمخزون معدني قابل للطي، أسفرت عمليتا المصادرة السابقتان في عام 2021 أيضًا عن مصادرة عدة آلاف من هذه البنادق من النوع 56-1، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة الثقيلة.

العبوة الخضراء التي تم فيها تخزين الأسلحة على متن المركب تشبه أيضًا العبوة المستخدمة لتغليف البنادق من النوع 56-1 التي تم ضبطها في حوادث منفصلة في عامي 2018 و2021، بالإضافة إلى البنادق وهو شيء نادرًا ما شوهد في عمليات المصادرة السابقة.



يشير تحليل شحنات الأسلحة السابقة التي تبدو مشابهة لعملية المصادرة في ديسمبر 2021 إلى أنه من المحتمل أن تكون إمدادات حكومية إيرانية يتم توفيرها لحلفاء الحوثيين في اليمن، وجد التحليل السابق للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (GI-TOC) أن هذه البنادق من النوع 56-1 قد تم توثيقها لاحقًا في الأسواق غير المشروعة في جميع أنحاء الصومال.

الدليل على أن الدولة الإيرانية هي من قدم الأسلحة



أصبحت الحرب الأهلية في اليمن - التي اندلعت لأول مرة في أواخر عام 2014 عندما استولى المتمردون الحوثيون على أجزاء كبيرة من البلاد - ساحة معركة رئيسية للصراع بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية، يقاتل تحالف القوات المدعوم من السعودية دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينما تشير الدلائل إلى أن الحوثيين تلقوا دعماً من إيران.



يتألف جزء من هذا الدعم الإيراني من شحنات أسلحة صغيرة وخفيفة إلى اليمن، نفذتها شبكات تهريب بحري متطورة عابرة للحدود، كثرة الاجتماعات وعمليات إعادة الشحن بين المراكب الشراعية الإيرانية واليمنية والصومالية تخفي مصدر شحنات الأسلحة وتتجنب كشفها.



تشير ثلاثة أدلة إلى أن الأسلحة المعترضة تلك تأتي من إمدادات الدولة الإيرانية:-



أولاً، يُظهر تحليل الأرقام التسلسلية للبنادق من النوع 56-1 التي تم الاستيلاء عليها في فبراير ومايو 2021 أن الأرقام تظهر بشكل متتالي تقريبًا، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من عملية نقل من دولة إلى دولة من الصين (حيث توجد هذه الأسلحة يتم تصنيعها) لإيران.



على الرغم من أن إيران كانت خاضعة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة حتى أكتوبر 2020، إلا أن القيود المفروضة على الصادرات إلى البلاد لم تمتد لتشمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لذلك لا توجد عوائق قانونية تمنع الصين من توريد بنادق من النوع 56-1 لإيران.



وفي حين أنه من المتوقع أن تحتوي عمليات نقل الأسلحة التي تتم من دولة إلى دولة على أسلحة مصنعة حديثًا مع تشغيل مستمر للأرقام التسلسلية، فمن المحتمل أن يكون للمخزون الذي تم تجميعه من تداول السوق السوداء نطاق أوسع أو توزيع عشوائي للأرقام.

ثانيًا، احتوت معظم المضبوطات منذ أواخر عام 2015 أيضًا على أسلحة مصنعة في إيران نفسها.



ثالثًا، تشير معلومات نظام تحديد المواقع GPS في عدة مراكب شراعية لتهريب الأسلحة تم ضبطها إلى أن المراكب الشراعية او السفن الصغيرة قد سافرت من إيران في الأيام التي سبقت اعتراضها، على سبيل المثال احتوى جهاز GPS على متن أحد المراكب الشراعية التي اعترضتها القوات الأمريكية في فبراير 2021 على إحداثيات من أواخر يناير 2021 تتوافق مع مرسى صغير يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شرق جاسك، وهو ميناء مهم استراتيجيًا بالقرب من مضيق هرمز الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2022 أن مسودة تقرير أعدته لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن حددت "جاسك" كنقطة انطلاق لشحنات أسلحة متعددة إلى اليمن، مستشهدة بمقابلات مع أفراد الطاقم اليمنيين وبيانات من أجهزة ملاحية على متن السفن أو المراكب الشراعية.



امتداد التهريب إلى الصومال



بين ديسمبر 2020 وأغسطس 2021، وثق الباحثون الميدانيون في GI-TOC ما مجموعه 417 سلاحًا صغيرًا وخفيفًا في الصومال من خلال مسح 13 موقعًا مختلفًا، حوالي 38 من هؤلاء (9.1 ٪ من المجموع) كانت بنادق من النوع 56-1 وتم العثور عليها في ثمانية مواقع.



تجمعت الأرقام التسلسلية للبنادق من النوع 56-1 التي تم العثور عليها في الصومال حول تلك الموثقة في مختلف المضبوطات البحرية، مما يشير إلى مصدر مشترك، وكما لوحظ أعلاه، تشير الأدلة الداعمة بقوة إلى أن المصدر المشترك هو ترسانات الدولة الإيرانية.



لا يزال من الصعب معرفة متى وكيف وصلت البنادق إلى الصومال، يبقى الأمر مفتوحا للتكهنات حول ما إذا كانت قد تم شحنها من الشحنات الإيرانية في طريقها إلى اليمن أو تم تحويلها إلى سوق الأسلحة غير المشروعة فقط بعد وصولها إلى اليمن، وبغض النظر عن ذلك، فمن المرجح أن بعض البنادق التي نقلتها السفينة التي تم اعتراضها في ديسمبر الماضي ربما تكون قد وجدت طريقها في النهاية إلى الصومال.







الاعتراض في ديسمبر 2021



بعد المصادرة التي جرت في ديسمبر 2021، خلصت البحرية الأمريكية الى أن السفينة كانت "تشكل خطرًا على الملاحة التجارية" وأغرقتها، عرّف جميع أفراد طاقم السفينة الشراعية الخمسة الذين تم اعتراضهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021 أنفسهم على أنهم يمنيون وتم تسليمهم بعد ذلك إلى السلطات اليمنية، ويمثل هذا خروجًا عن الممارسة السابقة، حيث تم الإفراج عن سفن تهريب الأسلحة وطواقمها عقب مصادرة شحناتها. في غضون ذلك، تم نقل الأسلحة إلى مدمرة أمريكية تعمل بصواريخ موجهة.



كان هناك ضغط على القوات الدولية من قبل المراقبين الخارجيين - مثل فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال - للحفاظ على الأسلحة المصادرة كي يتسنى التوثيق والتحليل، في مثل هذه الحالة.

تشير الأدلة إلى أن شبكات التهريب استخدمت مرارًا وتكرارًا نفس المراكب الشراعية لنقل شحنات أسلحة متعددة. على سبيل المثال، تم التعرف على أحد المراكب الشراعية التي تم اعتراضها في فبراير 2021 - أم المدائن - من قبل مصدر GI-TOC) المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) على دراية بعصابات تهريب الأسلحة البحرية في كل من اليمن والصومال حيث تم اعتراض نفس المركب الشراعي بعد شهرين فقط من قبل القوات الدولية.



كما تم اعتراض المركب الشراعي الثاني الذي تم اعتراضه سابقا، وهو يقوم بتهريب أسلحة في فبراير 2021 من قبل "يو إس إس ونستون تشرشل" للمرة الثانية، في كانون الثاني (يناير) 2022، اعترضت البحرية الأمريكية مركب شراعي يحمل 40 طنًا من السماد الزراعي الذي يستخدم أيضًا كمواد متفجرة.



ربما يشير غرق آخر سفينة تم اعتراضها إلى تحول في نهج القوات الدولية العاملة في بحر العرب وغرب المحيط الهندي (لاعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات) نحو منع استخدام نفس السفن في حوادث تهريب متعددة.

التداعيات الإقليمية



يدعم توريد الأسلحة لليمن حربًا أهلية أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية المستمرة في العالم، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في أواخر ديسمبر 2021 من أن ثمانية ملايين من هؤلاء الأشخاص سيحصلون على حصص غذائية مخفضة اعتبارًا من بداية عام 2022 نتيجة لنقص الميزانية.



إن انتشار الأسلحة في الصومال، والتي يتم تحويلها من اليمن، له أيضًا تداعيات أمنية خطيرة محتملة على الدولة الأفريقية، وكذلك على إثيوبيا وكينيا المجاورتين، وتقوم جماعات الشباب والدولة الإسلامية في العراق وفصيل الشام الناشط في منطقة بونتلاند الصومالية بشكل روتيني بتصدير الأسلحة الصغيرة والذخيرة من اليمن.