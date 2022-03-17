اليمن.. مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم للحوثيين بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ستة مدنيين من أسرة واحدة، الأربعاء، إثر انفجار لغم مضاد للدروع زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية وسط مدينة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "لغما أرضيا كانت قد زرعته المليشيا في وقت سابق انفجر عصر اليوم في سيارة (هيلوكس) تقوم بنقل المواطنين وذلك في منطقة كيلو 16 بالقرب من جولة الغراسي".



وبحسب المصدر فإن الانفجار أدى إلى مقتل 6 موطنين من أسرة واحدة، إضافة إلى تدمير كلي للسيارة التي كانت تقلهم وتضرر عدد من القاطرات والمركبات التي كانت متوقفة بالقرب من مكان الحادث.



والخمس الماضي أصيب مواطن بجروح خطيرة أثناء عودته إلى منزله في مديرية الدريهمي في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية ما أدى إلى بتر أطرافه السفلية.

