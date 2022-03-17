العولقي يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود تدخلاتها الصحية في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، إنها منظمة غير حكومية، دعمها المالي تستلمه من دعم الأطباء لا الحكومات، مؤكدة أنها تعمل بشكل إنساني خالص، وليس لها أي تدخل سياسي.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلها مع محافظ شبوة، عوض بن الوزير العولقي، الأربعاء؛ لبحث البلجيكية سبل التدخلات الصحية والحصول على فرص دعم المشاريع الطبية المستدامة في المحافظة.

وأبدى المحافظ استعداد السلطة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والحماية الّتي من شأنها تسهيل عمل المنظمة ويمكنها من أداء مهامها وتنفيذ تدخلاتها في المحافظة.

وشدد المحافظ العولقي، على ضرورة التنسيق المباشر مع مكتب الصحة والسكان بما يكفل أي تجاوز قد تعترض سير عملهم في شبوة.

من جانبه، عبر ممثل أطباء بلا حدود في شبوة السيد أن ريك، عن شكره وتقديره نظير تسهيل السلطة المحلية وتعاونها بتقديم الدعم الذي يحتاجونه أثناء عملهم في المحافظة.