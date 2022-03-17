وزير الداخلية يبحث مع منظمة الهجرة مشروع التأشيرة الإلكترونية

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم الأربعاء، مع فريق منظمة الهجرة الدولية باليمن، مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي تنفذه المنظمة بدعم من الخارجية الأمريكية.

وتطرق اللقاء الذي حضره مدير البرامج في منظمة الهجرة فراس بديري، إلى دعم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودعم المنافذ الحدودية، المقدم من وزارة الخارجية الأمريكية عبر منظمة الهجرة.

وحسب وكالة سبأ، فقد استعرض اللقاء، اجراءات تنفيذ المشروع خلال الفترة من سبتمبر 2021م وحتى مارس 2023م وكذا تحديد ضباط الاتصال مع المنظمة.

وقال الوزير حيدان إن هذا المشروع سيسهم في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتسهيل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تسهيل التعامل مع مراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في إنجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية، والجهات الأمنية المختلفة.

وأكد وزير الداخلية، أن مشروع التأشيرة الإلكترونية "سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد".