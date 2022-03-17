حضرموت.. تدشين مركز للإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية بالمكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، اليوم الأربعاء، في مدينة المكلا، العمل في مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وينفذ المشروع الذي دشن العمل فيه، وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، ائتلاف الخير للإغاثة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، كأول مركز للإنذار المبكر في اليمن.

وخلال التدشين ثمن بن حبريش، جهود برنامج الأغذية العالمي وائتلاف الخير في إنشاء المركز لتقديم التنبؤات والنشرات الجوية للحد من كلفة الأضرار الناتجة عن الكوارث، خصوصًا وأن المحافظة من أكثر المحافظات المتضررة من الأعاصير والمنخفضات الجوية.

ويعمل المركز - بحسب القائمين على المشروع - الذي أنشئ في إطار مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول ـ FFA على تقديم خدمة إنذارية لكافة مناطق الجمهورية اليمن، وتحديدا المحافظات الشرقية.

كما يعمل على رصد وتتبع الأعاصير والمنخفضات والعواصف المدارية والزلازل بإصدارات أتوماتيكية، إضافة إلى خدمة النظام الآلي في إصدار تنبيهات وتحذيرات وفقا للمعايير المعتمدة لدى المنظمة العالمية للأرصاد WMO.

ويهدف المركز إلى تحقيق السلامة لحركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء السيول والأعاصير، وتقديم معلومات موثوقة لخلايا إدارة الأزمات والسلطات للاستجابة للكوارث والمخاطر المناخية.