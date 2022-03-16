شكرا لبحثكم عن خبر اليمن متأثرة بالأزمة في أوكرانيا ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، الإثنين، أن أسعار القمح والسلع الغذائية تشهد ارتفاعا مضطردا في اليمن متأثرة بالأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أن الأزمة في أوكرانيا "ليست مجرد مشكلة أوروبية، فمنذ اندلاع الحرب ارتفعت أسعار المواد الغذائية باليمن ويستمر سعر القمح في الارتفاع".

وتابعت "في مواجهة هذه التحديات رفض الشعب اليمني أن يفقد الأمل... في الواقع بدأ اليمنيون الأسبوع الماضي مشاورات منظمة مع المبعوث الأممي بهدف تقديم إطار جديد لعملية سلام شاملة".