شكرا لبحثكم عن خبر اليافعي يطالب الإنتقالي بالإنسحاب من حكومة المناصفة وإعلان فشل اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب الناشط الجنوبي محمود اليافعي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من حكومة المناصفة ، فالخديعة الذي اوقعوهم فيها بمشاركة حكومة الاحتلال والفساد والاجرام ليجعلوا الانتقالي جزا منها في تعذيب الشعب.

واضاف " اتفاق الرياض الفاشل الذي اصبح حبرا على ورق ، رمى فيه حزب الاخوان الارهابي جدار الحائط وذلك يعطي الحق لشعبنا وقيادته سحق اي قوة شمالية داخل اراضيه واعلان استعادة دولته المعترف بها عربياودوليا قبل وحدة القدر والكيد المشؤمه قبل عام 90م.

وتابع " وعلى التحالف ان يراجع حساباته ويعرف من عدوه ومن حليفه الوفي ويدعم شعب الجنوب لنيل استقلاله قبل فوات الاوان.

وشدد " شعب الجنوب لن ولم يتنازل عن دماء ابنائه وحقه المشروع استعادة دولته لو تنطبق السماء على الارض ونبقى جميعا رماد اهون لنا من حياة الذل والاستعباد والهوان .

واختتم حديثه " فلا شرعية او وصاية داخلية او دولية تعلو فوق صوت شعب الجنوب صاحب الارض والحق وهو وحده من يمتلك القرار الشرعي بتحديد خياره ومصيره لا احد سواه.