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تحسن طفيف للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، تراجع طفيف، في سوق أسعار العملات بالعاصمة عدن، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وحسب مصادر مصرفية ل(عدن تايم) فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:-

الدولار الأمريكي

1227ريال يمني للشراء

1242ريال يمني للبيع

 

الريال السعودي

323ريال يمني للشراء

327ريال يمني للبيع

 

وبهذا تكون أسعار الصرف قد سجلت تراجع طفيف اليوم الأربعاء، بواقع 3ريالات للشراء و2ريال للبيع، مقارنة مع أسعار الأمس.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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