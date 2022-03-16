شكرا لبحثكم عن خبر تحسن طفيف للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، تراجع طفيف، في سوق أسعار العملات بالعاصمة عدن، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وحسب مصادر مصرفية ل(عدن تايم) فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:-
الدولار الأمريكي
1227ريال يمني للشراء
1242ريال يمني للبيع
الريال السعودي
323ريال يمني للشراء
327ريال يمني للبيع
وبهذا تكون أسعار الصرف قد سجلت تراجع طفيف اليوم الأربعاء، بواقع 3ريالات للشراء و2ريال للبيع، مقارنة مع أسعار الأمس.
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