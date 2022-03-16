شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ولادة طفل يمني بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق ولادة طفل يمني بحالة نادرة جدا، في مدينة بمحافظة (وسط ).

وقال الإعلامي، كريم زارعي، إنه مدينة رداع، شهدت حالة نادرة جدا، حيث شهدت المدينة ولادة طفل بعين واحده وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

وأوضح أن هذه الحالة النادرة جدا والولادة حدثت اليوم الموافق 16-3، في مستشفى الهلال الطبي بمدينة رداع في محافظة البيضاء.

وأكد أن حالة الطفل مستقره، وهو حاليًا وفي الحظانة وتحت المراقبة، وأن هذه الحاله نادرة وموجودة في الأساطير الإغريقية.

وبحسب معلومات فإن العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذى العين الواحدة"، وسُجلَت أول حالة عام 1665 ونحن الان نشهد حالة جديدة في اليمن.