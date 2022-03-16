شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تمضي قدماً على خطى الصهاينة وتصادر منازل جديدة في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - على خطى الصهاينة وحملاتهم الاستيطانية في فلسطين ومصادرة ممتلكات ومنازل الفلسطينيين تواصل مليشيا الحوثي حملات مصادرة ممتلكات ومنازل المواطنين في محافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر "المشهد اليمني" إن مليشيا الحوثي الانقلابية صادرت منزل التربوي "علي بصير" من أبناء مديرية يريم ويعمل م مدرساً في إحدى المدارس بمحافظة مأرب. وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي صادرت أيضاً منزل المواطن "سليم حفظ الله" ومنزل المواطن "محمد يحيى طواف" ضمن عمليات سطو تسعى من خلالها لنهب ممتلكات مواطنين بمختلف المديريات المحافظة. وكانت مليشيا الحوثي صادرت الأيام الماضية عدة منازل لمواطنين وقيادات في الحكومة وأعضاء في مجلس النواب بمحافظة اب.

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