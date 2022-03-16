شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تنعي الصحافي الكبير سند بايعشوت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نعت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الاربعاء، التربوي والكاتب الصحافي الكبير، المغفور له بإذن الله، الأستاذ سند محمد بايعشوت، الذي وافته المنية اليوم في مدينة المكلا بعد حياة حافلة بالأداء الصحافي المتميز.

فيما يلي نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى تنعي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفاة التربوي والكاتب الصحفي الجنوبي البارز المغفور له بإذن الله تعالى، الأستاذ سند محمد بايعشوت الذي وافته المنية اليوم في مدينة المكلا، بعد حياة حافلة من الأداء الصحفي الوطني المتميز.

وبرحيل الإعلامي بايعشوت تكون حضرموت خصوصاً، والجنوب عموما، قد فقدا علماً من أبرز أعلامهما في مجال الصحافة والإعلام، ومشعلا من مشاعل التميز في تخصصه إلى جانب عمله التربوي.

وبرز الفقيد الراحل في عدد من المجالات التي عمل بها، كالمجال الصحفي والإعلامي وإسهاماته بالكتابة في الصحف المحلية الصادرة بمحافظة حضرموت كصحيفتي شبام و30 نوفمبر، حيث شغل في الأخيرة نائباً لرئيس التحرير، كما أن الفقيد مؤسس أول موقع إلكتروني في حضرموت والذي أطلق عليه موقع "المكلا اليوم"، ومن المساهمين في إذاعة المستقبل التابعة لمكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل، في إعداد وتقديم برنامج شذى الماضي، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في إذاعة المكلا، حيث كانت له مشاركات عديدة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعنى بالمشهد الثقافي والفني، والصحفي، والإعلامي بالمحافظة.

لم يكن الصحفي والكاتب المخضرم سند محمد بايعشوت مجرد صحافيا وكاتبا، بل مدرسةً في التواضع والأخلاق والقيم والمبادئ الحسنة التي تشرّبها من المدرسة الحضرمية التي ينتمي إليها، وحظي بحب كل من جالسه، أو عايشه أثناء عمله في الصحف والمواقع، أو المنزل ناهيك عن حب الملايين لكتاباته الفريدة والمتنوعة.

إن الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي وهي تنعي وفاة هذه الشخصية الوطنية والأدبية والثقافية والصحفية الكبيرة، تتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة باسم جميع قطاعات الهيئة الإعلامية إلى جميع أفراد أسرته الكريمة وأقربائه وزملائه في الوسط الصحفي الإعلامي والثقافي، وإلى أبناء حضرموت والجنوب كافة بهذا المصاب الجلل، سائلةً الله تعالى أن يشمله برحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

صادر عن:

الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي

العاصمة عدن