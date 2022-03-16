أحزاب شبوة تطالب الحكومة بمعالجات جادة للوضع الاقتصادي.. أو الاستقالة

طالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، الحكومة بتقديم استقالتها اذا عجزت عن تقديم أي معالجات جادة للوضع الاقتصادي الحالي والتخفيف من معاناة المواطنين.



وحملت الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة في بيان لها عقب اجتماعها أمس الثلاثاء؛ الحكومة مسؤولية كل ذلك التدهور، وطالبتها بالقيام بواجبها تجاه ما يعانيه المواطن والعمل على تحسين المستوى المعيشي له.



كما طالب بيان الأحزاب، السلطة المحلية بشبوة بالعمل على مراقبة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود.



وأكد أن ميثاق مجلس التنسيق الأحزاب السياسية شبوة يمثل صمام أمان للحفاظ على المحافظة والممتلكات العامة والخاصة ويبعد شبوة عن أي صراع.



كما أكد على أهمية احترام الرأي والرأي الآخر وضمان حق المواطن في التعبير عن رأيه بكل الطرق السلمية كما كفله له القانون، مشددا على أن مصلحة شبوة مقدمه على كل المصالح.



وأعرب المجلس عن انفتاحه مع القوى الأخرى لمناقشة الميثاق مع بقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية في المحافظة.



نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



عقد مجلس تنسيق الاحزاب السياسية في محافظة شبوة صباح اليوم الاجتماع الدوري لشهر مارس 2022 وتم مناقشة العديد من النقاط المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ووقف الاجتماع على الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن جراء ارتفاع الاسعار وتدهور العملة المحلية الأمر الذي انعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن، وتحمل الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة الحكومة مسئولية كل ذلك التدهور وتطالب الحكومة بالقيام بواجبها تجاه ما يعانيه المواطن والعمل على تحسين المستوى المعيشي له، كما تطالب الاحزاب السياسية السلطة المحلية العمل على مراقبة اسعار المواد الغذائية واسعار الوقود، إضافة الى مطالبة الحكومة بتقديم الاستقالة اذا عجزت عن تقديم اي معالجات جاده للوضع الحالي والتخفيف من معاناة المواطن.



واشادت الأحزاب بالانتصارات التي تحققت وتحرير مديريه بيحان من مليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا على ان ميثاق مجلس التنسيق الاحزاب السياسية يمثل صمام امان للحفاظ على المحافظة والممتلكات العامة والخاصة ويبعد شبوة عن اي صراع وإننا في مجلس تنسيق الأحزاب السياسية منفتحين مع القوى الاخرى لمناقشة الميثاق مع بقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية في المحافظة.



واكدت الاحزاب على اهمية احترام الرأي والرأي الاخر وضمان حق المواطن في التعبير عن رأيه بكل الطرق السلمية كما كفله له القانون، وأكدت الأحزاب ان مصلحة شبوة مقدمه على كل المصالح. وطالب المجلس كل القوى تجنيب شبوة الصراعات السياسية وان لا تجعل شبوة لتصفية الحسابات



صادر عن مجلس تنسيق الاحزاب السياسية:



الحزب الاشتراكي اليمني



التجمع اليمني للإصلاح



حزب الرابطة اليمنية



حزب جبهة التحرير



حزب البعث العربي الاشتراكي القومي



١٥/مارس/٢٠٢٢

